КДК оштрафовал «Спартак» на 250 тыс. рублей по итогам матча с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» за поведение болельщиков во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, которые передаёт ТАСС, московский клуб оштрафован на 100 тыс. рублей за скандирование фанатами нецензурных выражений в адрес форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, а также ещё на 150 тыс. за четыре несогласованных баннера, два из которых носили оскорбительный характер.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой «Зенита» со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что в РФС воздержались от оценки ситуации с задержаниями болельщиков в Санкт-Петербурге.