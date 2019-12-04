КДК оштрафовал «Спартак» на 250 тыс. рублей по итогам матча с «Зенитом»

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» за поведение болельщиков во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
КДК оштрафовал «Спартак» на 250 тыс. рублей по итогам матча с «Зенитом»
  • РИА Новости

По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, которые передаёт ТАСС, московский клуб оштрафован на 100 тыс. рублей за скандирование фанатами нецензурных выражений в адрес форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, а также ещё на 150 тыс. за четыре несогласованных баннера, два из которых носили оскорбительный характер.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой «Зенита» со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что в РФС воздержались от оценки ситуации с задержаниями болельщиков в Санкт-Петербурге.

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