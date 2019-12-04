КДК оштрафовал «Спартак» на 250 тыс. рублей по итогам матча с «Зенитом»
- РИА Новости
По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, которые передаёт ТАСС, московский клуб оштрафован на 100 тыс. рублей за скандирование фанатами нецензурных выражений в адрес форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, а также ещё на 150 тыс. за четыре несогласованных баннера, два из которых носили оскорбительный характер.
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой «Зенита» со счётом 1:0.
Ранее сообщалось, что в РФС воздержались от оценки ситуации с задержаниями болельщиков в Санкт-Петербурге.