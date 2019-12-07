«Интер» прервал серию из пяти побед в чемпионате Италии, сыграв вничью с «Ромой»

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Миланский «Интер» и римская «Рома» сыграли вничью в матче 15-го тура итальянской Серии А.
«Интер» прервал серию из пяти побед в чемпионате Италии, сыграв вничью с «Ромой»
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Встреча, прошедшая на «Джузеппе Меацца», завершилась со счётом 0:0.

Таким образом «Интер» прервал свою победную серию, остановившуюся на отметке в пять матчей.

По итогам 15 туров «нерадзурри» занимают первое место в турнирной таблице Серии А, опережая на два очка «Ювентус», у которого ещё игра в запасе. «Рома» с 29-ю очками — четвёртая.

Ранее сообщалось, что «Милан» и «Рома» объявили бойкот итальянскому СМИ из-за провокационной публикации.

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