«Милан» и «Рома» объявили бойкот итальянскому СМИ из-за провокационной публикации

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Итальянские футбольные клубы «Рома» и «Милан» запретили сотрудникам издания Corriere dello Sport посещение тренировок команд до конца 2019 года из-за провокационной обложки одного из недавних номеров, посвящённых предстоящему матчу чемпионата Италии между «Ромой» и «Интером».
«Милан» и «Рома» объявили бойкот итальянскому СМИ из-за провокационной публикации
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Об этом сообщается на официальном сайте римского коллектива.

Кроме того, футболисты обоих клубов не будут общаться с представителями Corriere dello Sport до истечения указанного срока.

Причиной бойкота стала публикация с заголовком «Чёрная пятница», для оформления которой издание использовало фото с двумя темнокожими игроками — нападающим «Интера» Ромелу Лукаку и защитником «Ромы» Крисом Смоллингом.

«Впрочем, обоим клубам известно, что в публикации на самом деле содержалось послание, направленное против расизма, и именно по этой причине бойкот продлится лишь до января», — сказано в заявлении «волков».

Ранее сообщалось, что «Милан» отказался от идеи приобретения полузащитника российского «Локомотива» Алексея Миранчука.

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