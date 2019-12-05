«Милан» и «Рома» объявили бойкот итальянскому СМИ из-за провокационной публикации
- @asromaen
Об этом сообщается на официальном сайте римского коллектива.
Кроме того, футболисты обоих клубов не будут общаться с представителями Corriere dello Sport до истечения указанного срока.
Причиной бойкота стала публикация с заголовком «Чёрная пятница», для оформления которой издание использовало фото с двумя темнокожими игроками — нападающим «Интера» Ромелу Лукаку и защитником «Ромы» Крисом Смоллингом.
«Впрочем, обоим клубам известно, что в публикации на самом деле содержалось послание, направленное против расизма, и именно по этой причине бойкот продлится лишь до января», — сказано в заявлении «волков».
Ранее сообщалось, что «Милан» отказался от идеи приобретения полузащитника российского «Локомотива» Алексея Миранчука.