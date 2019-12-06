Косторная прокомментировала свой мировой рекорд в короткой программе в финале Гран-при

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Российская фигуристка Алёна Косторная поделилась эмоциями после обновления своего мирового рекорда в короткой программе в финале Гран-при в Турине.

«Какие ощущения от мирового рекорда? Те же, что и раньше. Делать своё дело и потом уже смотреть, что поставят судьи», — цитирует россиянку «Спорт-Экспресс».

По словам Косторной, тренеры настраивали её, что в этот раз оценки будут ниже, чем на NHK Trophy.

«Так что это приятная неожиданность. Я знаю примерно свои оценки при чистом прокате, поэтому всегда интересно, что поставят», — добавила Косторная.

Косторная выиграла короткую программу, установив мировой рекорд с результатом 85,45 балла.

Ранее Татьяна Тарасова назвала мастерским катание Косторной в короткой программе в финале Гран-при.

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