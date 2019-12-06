Тарасова назвала мастерским катание Косторной в короткой программе в финале Гран-при

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова положительно оценила выступление россиянки Алёны Косторной в короткой программе в финале Гран-при в Турине.

По её словам, залогом рекордного результата — 85,45 — стали работа тренерского штаба фигуристки и её спортивный интеллект.

«Чётко, мастерски, выверенно, профессионально и точно. Каждый шаг — точный», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

По её мнению, Косторная не давит, а скользит по льду и выполнила свою технически сложную задачу.

«Думаю, ей хватило сил, хотя скорость исполнения… Но она очень точно делала элементы. Все выглядели точно, это очень большой плюс в короткой программе. Потрясающая тренерская работа. На мой взгляд, голова у спортсменки работает очень здорово», — добавила Тарасова.

Ранее Тарасова заявила о том, что запретить прогресс в фигурном катании невозможно.