Тарасова назвала мастерским катание Косторной в короткой программе в финале Гран-при

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова положительно оценила выступление россиянки Алёны Косторной в короткой программе в финале Гран-при в Турине.
Тарасова назвала мастерским катание Косторной в короткой программе в финале Гран-при
  • РИА Новости

По её словам, залогом рекордного результата — 85,45 — стали работа тренерского штаба фигуристки и её спортивный интеллект.

«Чётко, мастерски, выверенно, профессионально и точно. Каждый шаг — точный», — сказала Тарасова в эфире Первого канала. 

По её мнению, Косторная не давит, а скользит по льду и выполнила свою технически сложную задачу.

«Думаю, ей хватило сил, хотя скорость исполнения… Но она очень точно делала элементы. Все выглядели точно, это очень большой плюс в короткой программе. Потрясающая тренерская работа. На мой взгляд, голова у спортсменки работает очень здорово», — добавила Тарасова.

Ранее Тарасова заявила о том, что запретить прогресс в фигурном катании невозможно.

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