Кокорина наградили грамотой «За благие дела» на матче «Зенита»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, отбывший тюремное заключение за драку в центре Москвы, удостоился грамоты «За благие дела».

Как сообщает «Газета.Ru», награждение футболиста состоялось перед матчем 19-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и московским «Динамо» в Санкт-Петербурге, который завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Кокорину вручили грамоту за поддержку детского футбола в его родном городе Валуйки Белгородской области.

За аналогичный вклад были отмечены нападающий Артем Дзюба, а также полузащитники Олег Шатов и Александр Ерохин. До начала зимнего периода дозаявок Кокорин не имеет права выступать за свой клуб.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как проходит восстановление Кокорина.