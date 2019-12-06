Колесников стал чемпионом Европы в заплыве на 100 м на спине
Российский пловец Климент Колесников завоевал золото на дистанции 100 м на спине на чемпионате Европы на короткой воде в шотландском Глазго.
- РИА Новости
Россиянин финишировал за 49,09 секунды.
Вторым стал немец Кристиан Динер (49,94), а тройку лучших замкнул представитель Румынии Роберт Андрей Глинцэ (50,30).
Ранее российские пловцы установили мировой рекорд в эстафете на чемпионате Европы в Глазго.
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