Колесников стал чемпионом Европы в заплыве на 100 м на спине

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Российский пловец Климент Колесников завоевал золото на дистанции 100 м на спине на чемпионате Европы на короткой воде в шотландском Глазго.
Колесников стал чемпионом Европы в заплыве на 100 м на спине
  • РИА Новости

Россиянин финишировал за 49,09 секунды. 

Вторым стал немец Кристиан Динер (49,94), а тройку лучших замкнул представитель Румынии Роберт Андрей Глинцэ (50,30).

Ранее российские пловцы установили мировой рекорд в эстафете на чемпионате Европы в Глазго.

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