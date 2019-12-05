Российские пловцы установили мировой рекорд в эстафете на чемпионате Европы в Глазго

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Российская команда в составе Климента Колесникова, Владимира Морозова, Арины Сурковой и Марии Каменевой выиграла смешанную комбинированную эстафету 4×50 метров на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в британском Глазго.
Российские пловцы установили мировой рекорд в эстафете на чемпионате Европы в Глазго
  • © Joel Marklund/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Дистанцию заплыва россияне преодолели за 1 минуту 36,22 секунды, установив новый мировой рекорд в данном виде соревновательной программы. Отечественные спортсмены на 0,18 секунды улучшили достижение сборной США на чемпионате мира 2018 года в Китае.

Серебряными призёрами в эстафете 4×50 метров стали голландцы. Третий результат показала сборная Дании.

Ранее сообщалось, что россиянин Морозов выиграл золото ЧЕ на короткой воде в заплыве на 50 метров брассом.

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