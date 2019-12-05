Российские пловцы установили мировой рекорд в эстафете на чемпионате Европы в Глазго
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- globallookpress.com
Дистанцию заплыва россияне преодолели за 1 минуту 36,22 секунды, установив новый мировой рекорд в данном виде соревновательной программы. Отечественные спортсмены на 0,18 секунды улучшили достижение сборной США на чемпионате мира 2018 года в Китае.
Серебряными призёрами в эстафете 4×50 метров стали голландцы. Третий результат показала сборная Дании.
Ранее сообщалось, что россиянин Морозов выиграл золото ЧЕ на короткой воде в заплыве на 50 метров брассом.