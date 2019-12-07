Авербух раскритиковал запрет на исполнение четверных прыжков в короткой программе у женщин

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Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух высказал мнение о запрете на использование четверных прыжков в короткой программе в женском одиночном катании.
Авербух раскритиковал запрет на исполнение четверных прыжков в короткой программе у женщин
  • РИА Новости

«Я всегда выделял прыжки, и выразительное катание Косторной. Но во многом таких результатов ей помогает добиться и запрет на исполнение четверных прыжков в короткой программе. На мой взгляд, это очень нечестное правило. Из-за него Трусова и Щербакова не могут делать свои каскады. Объективно, это нонсенс. То же самое, что запретить легкоатлетам прыгать выше определённого уровня. Очень странное правило, которого, к тому же, нет в мужском катании», — заявил Авербух RT.

По итогам короткой программы лидирует установившая мировой рекорд Косторная (85,45), второе место занимает Загитова (79,60). Анна Щербакова — третья (78,27), а Трусова, несмотря на падение, стала пятой (71,45).

Ранее Косторная заявила, что не обращает внимания на мировой рекорд.

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