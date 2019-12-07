Щербакова о своей короткой программе: максимума никогда не бывает

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Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала своё выступление в короткой программе в финале Гран-при в Турине.
Щербакова о своей короткой программе: максимума никогда не бывает
  • РИА Новости

«Сегодня я довольна не только прокатом, но и тем, как прошёл весь соревновательный день, включая тренировки, на которых мы делаем более сложные каскады, чтобы в прокате чувствовать себя уверенно», — цитирует спортсменку Sport24.

По её словам, она много работает над программой, чем и объясняет рост оценок за компоненты.

«Сегодня был максимум? Максимума никогда не бывает, всегда есть мелочи, которые можно улучшить», — добавила фигуристка.

Щербакова заняла третье место в короткой программе, установив свой личный рекорд — 78,27 балла.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова закроет произвольную программу в финале Гран-при.

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