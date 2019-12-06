Загитова заявила, что контролировала себя во время короткой программы

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова заявила, что контролировала себя во время короткой программы
Загитова заявила, что контролировала себя во время короткой программы
  • РИА Новости

«Я здесь контролировала себя, на этапах Гран-при у меня было так, что не всегда получалось контролировать движения, они вылетают из головы, и сложные элементы не получаются. А «лутц-риттбергер» — каскад, где помарки никакой не должно быть», — цитирует Загитову РИА Новости.

Она также отметила, что сегодня в ней присутствовал адреналин, появления которого она долго ждала.

«Когда адреналина нет, это не очень хорошо, а когда его много, то тоже не очень хорошо. Нужно серединку находит», — добавила Загитова.

Загитова набрала 79,60 балла и заняла второе место в короткой программе.

Ранее Татьяна Тарасова восторженно отреагировала на выступление Загитовой в короткой программе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить