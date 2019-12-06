Экс-арбитр Чеботарёв заявил, что матч «Динамо» — «Алания» в 1996 году был договорным

Короткая ссылка
Бывший судья Юрий Чеботарёв рассказал, как ему пришлось извиняться за работу на матче между московским «Динамо» и владикавказской «Аланией» в 1996 году, а также заявил, что та встреча была договорной.
Экс-арбитр Чеботарёв заявил, что матч «Динамо» — «Алания» в 1996 году был договорным
  • РИА Новости

«Когда Толстых позвал в раздевалку, ответил: «Мне не положено». — «Если не зайдёшь, тебе помогут зайти». — «Не надо, я сам». Захожу: «Если ошибся — готов извиниться». И тут же динамовский доктор меня стукнул. Всё. Но при этом я знал, что прав. Штанюк руками вцепился в трусы Канищева прямо передо мной — чистый пенальти. Знал я и другое: игра была договорная. Договорились на 1:1», — приводит слова Чеботарёва «Матч ТВ».

По его словам, после матча представители «Алании» рассказали ему, что нескольким игрокам «Динамо» заплатили. Он также отметил, что та игра всё-таки завершилась вничью.

«Толстых предвидел такое, предупреждал своих перед игрой: не дай бог. Не углядел. А крайним оказался я», — добавил Чеботарёв.

Ранее футболист Дмитрий Тарасов признался в участии в договорном матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить