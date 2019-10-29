Тарасов признался в участии в договорном матче

Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов рассказал об опыте участия в матче с заранее оговорённым результатом.

«В жизни была одна ситуация, не буду говорить где. Я тогда играл и не понимал, что происходит с футболистами. Никто не бежит, ничего не делает. Я понимаю: что-то не то. Первый тайм подходит к концу, ухожу в раздевалку, а мне ребята постарше говорят: «Ты не пыхти особо, здесь такая ситуация». Я сказал: «Окей». Захожу в раздевалку, говорю, что болит нога и заменяюсь. Это был первый и единственный раз. Может, было и ещё, но я о них не знал. Скрывать не буду. Не боюсь, рассказал то, что касается меня. После первого тайма я ушёл. Если бы мне предложили, я бы отказался. Денег за ту игру мне не дали. Я не знаю, как это происходит. Мне было 18 лет, я не понимал таких вещей. Для меня и сейчас это дико», — рассказал Тарасов в программе «Всему Головин» на YouTube.

Ранее футболист Тарасов рассказал, что ему интересна работа в Госдуме.