Футболист Тарасов рассказал, что ему интересна работа в Госдуме

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказал мнение о возможном начале политической карьеры после завершения выступлений в футболе.

«Я думаю об этом и как это делается. Такая мысль промелькнула. Работа в Госдуме? Мне интересно это. Попробовать себя в чём-то другом. Тренером я, наверное, не буду. А в политику пойти, углубиться, изучить всё — чтобы потом тебе на все вопросы отвечать грамотно. Я ещё поиграю в футбол, параллельно буду изучать или что-то узнавать. Мне было бы это интересно», — заявил Тарасов в интервью YouTube-каналу «Всему Головин».

С 2010 по 2019 год Тарасов выступал за московский «Локомотив». Нынешним летом 32-летний игрок получил статус свободного агента после окончания срока действия контракта.

Ранее сообщалось, что Тарасов подал в суд на бывшую жену.