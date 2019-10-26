Футболист Тарасов подал в суд на бывшую жену

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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану.
Футболист Тарасов подал в суд на бывшую жену
  • РИА Новости

Об этом экс-супруга игрока сообщила в своём Instagram.

«Спасибо за очередной подарок на день рождения! С — стабильность. Нисколько не сомневалась. Снова в суд», — написала Оксана Тарасова.

При этом суть претензии спортсмена не уточняется.

До этого в СМИ появлялась информация, что спортсмен задолжал своей бывшей жене более 7,5 млн рублей по алиментам. При этом данная сумма могла увеличиться.

Ранее Тарасов заявил, что хотел бы изменить закон об алиментах.

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