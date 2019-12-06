Определился состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на этапе КМ в Эстерсунде
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на тренерский штаб национальной команды, в эстафете выступят Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.
Гонка состоится 7 декабря.
Отмечается, что Евгений Гараничев попросил тренеров не ставить его на эстафету из-за своей плохой статистики в командных гонках.
Ранее Екатерина Юрлова-Перхт объяснила три промаха в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.