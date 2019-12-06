Независимый эксперт: Россия сделала всё, чтобы доказать WADA непричастность к махинациям

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Руководитель группы независимых российских экспертов, ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктор Блажеев ответил на вопрос, сделала ли Россия всё необходимое для того, чтобы доказать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) свою непричастность к махинациям в московской антидопинговой лаборатории.
Независимый эксперт: Россия сделала всё, чтобы доказать WADA непричастность к махинациям
  • РИА Новости

«Да. Мы чётко следовали дорожной карте, разработанной исполкомом WADA. Передали базу LIMS, raw-файлы, биологические пробы, на которые нам указали. Мы предлагали участвовать в расследовании, на каждой встрече сообщали, что готовы к сотрудничеству, но это было отвергнуто. На каждой встрече мы говорили, что готовы к сотрудничеству. В результате, выполнив все свои обязательства, получили такой результат», — заявил Блажеев в интервью RT.

Он также выразил надежду, что исполком WADA на заседании 9 декабря услышит позицию российской стороны и сможет принять объективное решение, взвесив все приведённые доказательства.

«Если оно будет не в нашу пользу, думаю, РУСАДА не согласится. Тогда WADA будет вынуждено идти в Спортивный арбитражный суд. Надеюсь, что он во всём разберётся, даст нам возможность ознакомиться со всеми материалами и сделает аргументированные выводы. Поэтому есть надежда на то, что Россия выиграет это дело в суде. Мы все очень переживаем, потому что история вновь повторяется перед Олимпиадой, что само по себе очень странно. Спортсмены могут оказаться без флага. Для ребят это очень сильный эмоциональный удар, который может повлиять на результаты», — добавил Блажеев.

Ранее Блажеев выразил мнение, что эксперты WADA что-то не увидели или не поняли, проведя экспертизу данных московской лаборатории.

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