Блажеев: эксперты WADA что-то не увидели или не поняли

Руководитель группы независимых российских экспертов, ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктор Блажеев объяснил, почему экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, а также его помощники Олег Мигачёв и Тимофей Складовский не удалили свою переписку, где якобы обсуждались их коррупционные схемы.

«Для того чтобы это сделать, нужно перелопатить огромный материал. Этот вопрос надо задать Родченкову, но думаю, что у них всё-таки было ограниченное время на проникновение и действовали они целенаправленно. Не уверен, что они помнили обо всей переписке. Наверное, часть уничтожили, а часть просто не успели», — заявил Блажеев в интервью RT.

Он также считает, что во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) не смогли осуществить технические исследования, которые совершили российские эксперты, так как там недостаточно хорошо были ознакомлены с базой данных лаборатории.

«В полной мере в ней мог ориентироваться только её создатель Мигачёв. Для того чтобы эксперт дал всеобъемлющую информацию о функционировании системы, ему нужно задать правильные вопросы. Видимо, их эксперты что-то не увидели или не поняли. Изначально мы предлагали провести совместную экспертизу, что-то при необходимости подсказать. Но коллеги из WADA от этого отказались, а с материалами нас никто не ознакомил. Поэтому многие моменты не были установлены, а технические заключения носят однобокий характер», — добавил Блажеев.

Ранее Блажеев заявил, что с 2015 по 2017 год Родченков мог делать с базой данных всё что угодно.