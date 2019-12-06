Блажеев: с 2015 по 2017 год Родченков мог делать с базой данных всё что угодно

Руководитель группы независимых российских экспертов, ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктор Блажеев заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) игнорирует тот факт, что изменения в базы данных московской лаборатории также вносились и её бывшим руководителем Григорием Родченковым.

«В WADA не учитывают, что вхождения, связанные с работой системного администратора, происходили и в другие периоды. С 2015 по 2017 год она находилась в распоряжении Родченкова и он мог делать с ней всё что угодно. До 2016 года было зафиксировано 400 проникновений из-за рубежа. Это установленный факт. Но комиссию это не интересует», — заявил Блажеев.

Также эксперт добавил, что информатор WADA Григорий Родченков не может служить надёжным источником информации.

«Стоит добавить, что LIMS считается эталонной системой, но информатор вывез её незаконно. В 2014 году Родченков уничтожил 1417 проб, что также вызвало претензии со стороны WADA. Нужно ли доверять такому человеку? Поэтому мы не согласны с рекомендациями комитета по соответствию, который готов применить коллективную ответственность ко всей России, а не к конкретному спортсмену. Допускаем, что кто-то действительно мог употреблять допинг. Докажите это, и тогда последуют справедливые санкции, нарушитель не поедет на Олимпиаду. Но для того чтобы не пускать страну, нужны веские основания, которых, с нашей точки зрения, нет», — добавил эксперт.

Ранее Блажеев заявил, что не согласен с подходом отдела расследования WADA.