Независимый эксперт: мы не согласны с подходом отдела расследования WADA

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Руководитель группы независимых российских экспертов, ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктор Блажеев заявил, что он и его коллеги не согласны с подходом отдела расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) к делу о возможном внесении изменений в базу данных московской лаборатории.
Независимый эксперт: мы не согласны с подходом отдела расследования WADA
  • Reuters

«Мы не согласны с подходом отдела расследования WADA, который ограничился сравнительным анализом базы LIMS и данными, переданными Григорием Родченковым. Считаем, что на основании этого невозможно сделать выводы для достоверного выяснения всех обстоятельств. Это касается и raw-файлов, содержащих первоначальные данные об исследованиях. Они фиксируются в автоматическом режиме, в отличие от системы LIMS, куда информацию вносит человек. Кроме того, комиссия получила и биологические пробы А и Б. Только в совокупности этих материалов можно сделать объективные выводы», — заявил Блажеев.

Также эксперт объяснил, почему системному администратору приходилось вносить изменения в базу данных лаборатории.

«Нас упрекают в том, что с системой были совершены некоторые манипуляции. Да, мы не отрицаем, что системный администратор проводил с ней определённую работу, в том числе удаляя повторяющиеся файлы. Но стоит отметить, что ему приходилось действовать без технической документации, так как её разработчик Олег Мигачёв в 2015 году уехал из России в США и не оставил никаких сертификатов, подтверждающих достоверность. В связи с этим могли возникнуть ошибки, однако преднамеренного удаления данных не было. С учётом всех обстоятельств жёсткие выводы отдела расследования не соответствуют действительности. Поэтому мы хотим, чтобы наша позиция была услышана и учтена при вынесении решения. Для этого наш доклад был направлен на 350 адресов, включая WADA, Международный олимпийский комитет (МОК), национальные комитеты и международные федерации», — добавил Блажеев.

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