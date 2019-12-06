Экс-министр спорта Венесуэлы: влияние политики чувствуется в желании отстранить сборную России

Бывший министр спорта Венесуэлы Алехандра Бенитес считает, что возможное отстранение России от крупных спортивных соревнований скажется на всём спортивном мире.

«Влияние политики очень чувствуется в желании дисквалифицировать всю команду России. Конечно, если WADA решит отстранить всю сборную, это окажет огромное влияние на всех, все будут ошарашены. Многие будут довольны этим решением, как, например, крупные спортивные державы. Ведь дисквалифицируют сильную сборную, освободятся места для других спортсменов, которые всегда будут соперничать между собой», — заявила Бенитес.

Экс-министр спорта Венесуэлы, участвовавшая в Олимпиадах в 2004, 2008 и 2012 годах в составе сборной страны по фехтованию, заявила, что другие страны также имели проблемы с допингом, однако в их отношении тема с отстранением не поднималась.

«Отстранение окажет большое влияние на будущее поколение России. Это, возможно, обрушит тот подъём в спорте, который был в стране. Понятно, что новое поколение спортсменов будет всеми силами стараться обходить стороной применение допинга. Власти страны должны сделать что-то действительно срочное, чтобы сообщество признало Россию как страну, которая работала усердно над воспитанием великих чемпионов и не имеет ничего общего с допингом. Я настаиваю на том, что есть мировые державы, в которых многие спортсмены с олимпийскими медалями употребляли допинг, но участие всей сборной в ОИ не было даже поставлено под сомнение. Возможно, страны, которые управляют WADA, такие как, например, США... их спортсменов уличают в допинге, но со сборной США никогда ничего не происходит», — добавила Бенитес.

Ранее Монсон сравнил возможный запрет WADA с экономическими санкциями против России.