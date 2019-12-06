Тарасова — о четверных прыжках: запретить прогресс невозможно

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что будущее мирового женского фигурного катания за четверными прыжками.

«Тренерский состав, который начал обучать своих подопечных четверным прыжкам и прыжкам в три с половиной, находится на правильном пути. Многие это подхватили и выучили, а те люди, которые говорят, что это вредно и не полезно, пускай сидят дома. Если спорт высоких достижений не продолжит эту линию, то будет проигрывать всегда. Это главное, что надо вынести из тех тренировок, которые уже доступны всем. Запретить прогресс невозможно», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Ранее чемпионка мира Мария Бутырская заявила, что в одиночном женском катании скоро будет очень серьёзный прорыв.