Песков не считает серьёзной ситуацию вокруг задержания футбольных фанатов

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал серию задержаний болельщиков московского «Спартака» накануне и во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:1).
Песков не считает серьёзной ситуацию вокруг задержания футбольных фанатов
  • РИА Новости

«Мы видели сообщения на этот счёт. В настоящее время мы не полагаем, что ситуация какая-то серьёзная и чем-то чревата. Действительно, были определенные происшествия. Но в данном случае здесь есть спортивные власти и наш Российский футбольный союз, которые занимаются этим вопросом, — приводят слова Пескова РИА Новости.

Более сотни фанатов «Спартака» были задержаны в Санкт-Петербурге накануне матча «Зенит» — «Спартак».

Ранее «Динамо» обратилось к болельщикам перед выездным матчем РПЛ с «Зенитом».

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