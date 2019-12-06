Песков не считает серьёзной ситуацию вокруг задержания футбольных фанатов
- РИА Новости
«Мы видели сообщения на этот счёт. В настоящее время мы не полагаем, что ситуация какая-то серьёзная и чем-то чревата. Действительно, были определенные происшествия. Но в данном случае здесь есть спортивные власти и наш Российский футбольный союз, которые занимаются этим вопросом, — приводят слова Пескова РИА Новости.
Более сотни фанатов «Спартака» были задержаны в Санкт-Петербурге накануне матча «Зенит» — «Спартак».
Ранее «Динамо» обратилось к болельщикам перед выездным матчем РПЛ с «Зенитом».