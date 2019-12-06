«Динамо» обратилось к болельщикам перед выездным матчем РПЛ с «Зенитом»

Короткая ссылка
Фанатов московского «Динамо» призвали удержаться от проявлений расизма во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом», который состоится в Санкт-Петербурге.
«Динамо» обратилось к болельщикам перед выездным матчем РПЛ с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Уважаемые болельщики ФК «Динамо» (Москва)! Обращаемся к вам с просьбой отказаться от использования пиротехники и других запрещённых средств, воздержаться от расистских выкриков. Также напоминаем вам про ужесточение мер наказания за нарушения правопорядка во время футбольных матчей. За грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей или арест сроком до 15 суток с запретом на посещение матчей от года до семи лет. Давайте вместе покажем, как нужно поддерживать родную команду. Ваша поддержка очень важна! Ждём вас на стадионе! Одна жизнь — одна команда!» — гласит заявление клуба.

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится 6 декабря на стадионе «Газпром-Арена». Время начала встречи — 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что дубль Филиппа принёс «Динамо» победу над «Локомотивом» в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить