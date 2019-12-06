Клишина: есть тревога за свою карьеру в связи с ситуацией вокруг российского спорта

Российская легкоатлетка Дарья Клишина поделилась своими переживаниями относительно возможного отстранения России от крупных международных турниров в связи с махинациями с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

«Конечно, у меня есть тревога за будущую карьеру в связи с ситуацией, которая складывается вокруг российского спорта! Мне кажется, что сейчас мы в самом тяжёлом положении за всё время с 2015 года. Сейчас ситуация хуже, чем было перед Олимпиадой в Рио, потому что теперь грозятся отстранить всех атлетов и все виды спорта. В нашей стране должна быть лицензированная лаборатория, однако вы видите, что с ней происходит. Сейчас у российских спортсменов даже нет возможности подать заявку на нейтральный статус. Конечно, я не верю, что все санкции будут сняты разом. Но мы все надеемся, что это наконец закончится», — приводит слова Клишиной «Лeнтa».

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал отстранить Россию на четыре года от крупных международных турниров.

Ранее Клишина заявила, что желания всё бросить и вернуться в Россию у неё не было никогда.