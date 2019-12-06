Клишина: желания всё бросить и вернуться в Россию не было никогда

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Российская легкоатлетка Дарья Клишина, проживающая в США, рассказала о своей жизни за рубежом.
Клишина: желания всё бросить и вернуться в Россию не было никогда
  • РИА Новости

«Переезд не был спонтанным решением, мне хотелось попробовать что-то новое в тренировках. Сначала я поехала на два месяца, но поняла, что надо остаться. И тогда уже переехала насовсем. Я же не тайно сбежала, мы спокойно с тренером это обсудили. Все взрослые люди, всё понимают. Первые два месяца, пожалуй, были самыми трудными. Больше всего я боялась, что ничего не пойму, потому что плохо знала язык. Но желания всё бросить и вернуться в Россию не было никогда. Я вообще ожидала худшего, так как понимала, что фактически буду одна в чужой стране», — цитирует Клишину «Лента».

Также серебряный призёр чемпионата мира по прыжкам в длину рассказала, как часто бывает в России и с какими трудностями продолжает сталкиваться в США.

«Я не так часто бываю в России, поэтому мне всё нравится, когда приезжаю. Вообще, в России с продуктами лучше. Имею в виду сезонные фрукты и овощи. Проще найти свежее», — добавила спортсменка.

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