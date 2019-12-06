Вратарь «Арсенала» Лено: Россия очень красивая страна

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Голкипер лондонского «Арсенала» Берндт Лено рассказал о своём отношении к русскому языку и в целом к России, откуда родом его родители.
Вратарь «Арсенала» Лено: Россия очень красивая страна
  • © Andrew Yates, via www.imago-imag/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Кое-что понимаю на русском языке. Говорить очень тяжело, но весь последний год я изучаю кириллицу. Теперь могу свободно переписываться на русском с родителями. Сколько русских слов могу произнести? Очень много, например «добрый день». Много чего могу сказать на русском, но мне очень тяжело складывать из слов предложения», — цитирует Лено «Чемпионат».

Также голкипер «Арсенала» вспомнил несколько своих визитов на родину родителей.

«Лет 15 назад мы приезжали на отдых в Анапу. Оттуда родом мои родители и брат. Я был очень впечатлён. Просто невозможно поверить, насколько там прекрасно. Море, отличные люди — это выглядело как рай. Возможно, мы не ожидали увидеть нечто подобное. Даже мой брат, который там жил в юном возрасте, мало что помнил из того времени. Также я несколько раз играл в Москве и, кажется, в Санкт-Петербурге. Это тоже было невероятно, несмотря на холод. Потому всегда рассказываю людям, что Россия очень красивая страна», — добавил футболист.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» впервые с 1977 года не побеждает в девяти матчах подряд.

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