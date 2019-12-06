«Арсенал» впервые с 1977 года не побеждает в девяти матчах подряд

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После поражения от «Брайтона» в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу безвыигрышная серия лондонского «Арсенала» во всех официальных турнирах, в которых команда принимает участие, достигла девяти поединков.
«Арсенал» впервые с 1977 года не побеждает в девяти матчах подряд
  • © ASHLEY WESTERN via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает официальная страница статистического сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter, текущая серия является наиболее продолжительной в истории «канониров» с 1977 года, когда лондонский коллектив не мог победить в десяти последовательных поединках.

Свою последнюю на данный момент победу футболисты «Арсенала» одержали 24 октября в матче Лиги Европы с португальским клубом «Витория Гимарайнш». После этого «канониры» пять раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения, занимая на данный момент десятую строчку турнирной таблицы английского чемпионата и всего на пять баллов опережая «Эвертон», идущий в зоне вылета.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проиграл «Брайтону» в чемпионате Англии по футболу.

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