«Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче чемпионата Англии по футболу

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В матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Арсенал» на своём поле потерпел поражение от «Брайтона» со счётом 1:2.
«Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче чемпионата Англии по футболу
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Забитыми мячами в составе победителей отметились защитник Адам Уэбстер и форвард Ниль Мопе.

После этого поражения безвыигрышная серия «канониров» во всех турнирах достигла девяти матчей. На минувшей неделе лондонский клуб уволил испанского специалиста Унаи Эмери с должности главного тренера, но под руководством его сменщика Фредрика Юнгберга результаты команды пока не улучшились.

С 19 очками в активе «Арсенал» делит 9-11 места в турнирной таблице английского чемпионата с «Ньюкаслом» и «Шеффилд Юнайтед». «Брайтон» с 18 баллами в активе идёт 13-м.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате Англии по футболу.

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