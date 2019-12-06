«Ньюкасл» прервал семиматчевую беспроигрышную серию «Шеффилда» в чемпионате Англии по футболу

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В матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу «Ньюкасл» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счётом 2:0.
«Ньюкасл» прервал семиматчевую беспроигрышную серию «Шеффилда» в чемпионате Англии по футболу
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Забитыми мячами в составе победителей отметились форвард Ален Сен-Максимен и полузащитник Джонджо Шелви.

Это поражение стало для футболистов «Шеффилда» первым в рамках английского чемпионата с 28 сентября, когда команда уступила «Ливерпулю» со счётом 0:1. Беспроигрышная серия «клинков» длилась семь матчей.

Набрав 19 очков, «Ньюкасл» догнал «Шеффилд» в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. На данный момент команды делят 9—11 места с лондонским «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что английский футбольный клуб «Эвертон» уволил главного тренера после разгромного поражения от «Ливерпуля».

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