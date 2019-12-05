«Эвертон» уволил главного тренера после разгромного поражения в дерби с «Ливерпулем»

Португальский специалист Марку Силва был отправлен в отставку с должности главного тренера английского футбольного клуба «Эвертон».

Об этом сообщается на официальной странице «ирисок» в социальной сети Twitter.

Временно исполнять обязанности наставника команды будет шотландец Данкан Фергюсон.

В последнем матче чемпионата Англии по футболу под руководством Силвы «Эвертон» потерпел разгромное поражение в дерби с «Ливерпулем» со счётом 2:5. Всего же в 15 поединках текущего розыгрыша английского чемпионата «ириски» набрали 14 очков и находятся в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице.

Помимо «Эвертона», Силва, начавший тренерскую карьеру в 2011 году, работал с португальскими «Эшторилом» и «Спортингом», греческим «Олимпиакосом», а также английскими «Халл Сити» и «Уотфордом».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Эвертон» в матче чемпионата Англии по футболу.