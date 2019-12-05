«Эвертон» уволил главного тренера после разгромного поражения в дерби с «Ливерпулем»

Короткая ссылка
Португальский специалист Марку Силва был отправлен в отставку с должности главного тренера английского футбольного клуба «Эвертон».
«Эвертон» уволил главного тренера после разгромного поражения в дерби с «Ливерпулем»
  • © James Wilson via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на официальной странице «ирисок» в социальной сети Twitter.

Временно исполнять обязанности наставника команды будет шотландец Данкан Фергюсон.

В последнем матче чемпионата Англии по футболу под руководством Силвы «Эвертон» потерпел разгромное поражение в дерби с «Ливерпулем» со счётом 2:5. Всего же в 15 поединках текущего розыгрыша английского чемпионата «ириски» набрали 14 очков и находятся в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице.

Помимо «Эвертона», Силва, начавший тренерскую карьеру в 2011 году, работал с португальскими «Эшторилом» и «Спортингом», греческим «Олимпиакосом», а также английскими «Халл Сити» и «Уотфордом».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Эвертон» в матче чемпионата Англии по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить