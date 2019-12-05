«Ливерпуль» победил в «Эвертон» в дерби

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В матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между двумя ливерпульскими командами победу одержал лидер текущего чемпионата.

Встреча, проходившая на стадионе «Энфилд Роад» в Ливерпуле, завершилась победой «красных» со счётом 5:2

В составе хозяев дважды отличился Дивок Ориги, также забивали Шердан Шакири, Садио Мане и Жоржиньо Вейналдума. У «Эвертона» результативными стали удары Майкла Кина и Раширлисона.

«Ливерпуль» продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, имея пять очков преимущества над «Лестером» и матч в запасе. «Эвертон» находится в зоне вылета, набрав 14 очков за 14 матчей.

Ранее сообщалось, что голкипер «Ливерпуля» Алисон стал обладателем первого трофея имени Яшина.

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