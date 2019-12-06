Тренер «Каролины» заявил, что Свечников собирается стать великим игроком

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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор оценил выступления российского форварда команды Андрея Свечникова.
Тренер «Каролины» заявил, что Свечников собирается стать великим игроком
  • Reuters

«Я думаю, что Свечников становится всё лучше и лучше, всё более уверенным в своих способностях к игре. С ним тяжело справиться. Вот почему он собирается стать великим игроком», — заявил Бриндамор после матча с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2 Б), в котором россиянин набрал два очка (1 + 1) и забросил решающий буллит в серии.

В текущем сезоне на счету Свечникова 12 заброшенных шайб и 19 результативных передач в 29 матчах.

Ранее сообщалось, что два очка Свечникова помогли «Каролине» одержать победу над «Сан-Хосе» в НХЛ.

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