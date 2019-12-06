Два очка Свечникова помогли «Каролина» одержать победу на «Сан-Хосе» в НХЛ
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Встреча, проходившая на «Пи эн Си Арене» в Роли, завершилась победой «Каролины» в серии буллитов со счётом 3:2 (Б).
В составе хозяев забрасывали Андрей Свечников и Джейк Гардинер. У «Сан-Хосе» результативными бросками отметились Маркус Сёренсен и Логан Кутюр.
Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал два очка (1+1), а также реализовал решающий буллит, став первой звездой матча.
Ранее сообщалось, что шайба Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ.