Два очка Свечникова помогли «Каролина» одержать победу на «Сан-Хосе» в НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» победила «Сан-Хосе Шаркс».
Два очка Свечникова помогли «Каролина» одержать победу на «Сан-Хосе» в НХЛ
  • © Reuters

Встреча, проходившая на «Пи эн Си Арене» в Роли, завершилась победой «Каролины» в серии буллитов со счётом 3:2 (Б).

В составе хозяев забрасывали Андрей Свечников и Джейк Гардинер. У «Сан-Хосе» результативными бросками отметились Маркус Сёренсен и Логан Кутюр.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал два очка (1+1), а также реализовал решающий буллит, став первой звездой матча.

Ранее сообщалось, что шайба Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ.

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