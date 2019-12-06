Два очка Свечникова помогли «Каролина» одержать победу на «Сан-Хосе» в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» победила «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча, проходившая на «Пи эн Си Арене» в Роли, завершилась победой «Каролины» в серии буллитов со счётом 3:2 (Б).

В составе хозяев забрасывали Андрей Свечников и Джейк Гардинер. У «Сан-Хосе» результативными бросками отметились Маркус Сёренсен и Логан Кутюр.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал два очка (1+1), а также реализовал решающий буллит, став первой звездой матча.

Ранее сообщалось, что шайба Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ.