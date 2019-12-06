Шайба Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс».

Встреча, проходившая на «Нейшнвайлд» арене в Коламбусе, завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Рейнджерс» забрасывали Брендан Лемье, Джейкоб Труба и Артемий Панарин. У «Коламбуса» отличились Кэм Аткинсон и Сет Джонс.

На счету российского форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина заброшенная шайба. Голкипер команды Александр Георгиев отразил 45 бросков и был признан первой звездой матча.

Ранее сообщалось, что Радулов по решению тренера не вошёл в заявку «Далласа» на матч НХЛ с «Виннипегом».

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