Американская фигуристка: Трусова храбрая, она идёт на всё

Короткая ссылка
Участница финала юниорского Гран-при американская фигуристка Алиса Лью заявила, что её вдохновляет россиянка Александра Трусова.
Американская фигуристка: Трусова храбрая, она идёт на всё
  • Reuters

«Меня вдохновляет Трусова — потому что она очень храбрая и идёт на всё. Она очень сильная. Это очень волнительно — тренироваться на одном льду с россиянками, но это круто — тренироваться с хорошими фигуристами. Когда-нибудь я хочу овладеть всеми четверными, однако сейчас я фокусируюсь на катании», — приводит слова Лью ТАСС. 

Американка победила в короткой программе финала юниорского Гран-при.

Ранее сообщалось, что показали россиянки на последней тренировке перед стартом финала Гран-при в Турине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить