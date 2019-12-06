Американская фигуристка: Трусова храбрая, она идёт на всё

Участница финала юниорского Гран-при американская фигуристка Алиса Лью заявила, что её вдохновляет россиянка Александра Трусова.

«Меня вдохновляет Трусова — потому что она очень храбрая и идёт на всё. Она очень сильная. Это очень волнительно — тренироваться на одном льду с россиянками, но это круто — тренироваться с хорошими фигуристами. Когда-нибудь я хочу овладеть всеми четверными, однако сейчас я фокусируюсь на катании», — приводит слова Лью ТАСС.

Американка победила в короткой программе финала юниорского Гран-при.

Ранее сообщалось, что показали россиянки на последней тренировке перед стартом финала Гран-при в Турине.