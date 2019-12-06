Кацалапов рассказал, как относится к вопросам о соперничестве с Сизероном и Пападакис

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синицыной, заявил, что они с партнёршей не обсуждают между собой выступления французского дуэта Гийом Сизерон — Габриэла Пападакис.

«Мы не обсуждаем их между собой. Для меня вопросы о французах — бестолковые. У нас очень много работы, мы сосредоточены на себе. Наша задача — работать и бороться на льду с собой. А там уже пускай судьи решают. К сожалению, ровно провести подготовку к финалу Гран-при не получилось: болело всё. Были проблемы со стопой. Из-за травмы я пропустил порядка двух месяцев, но к летним сборам пришёл в себя. Сейчас беспокоит лишь усталость», — приводит слова Кацалапова Sport24.

Синицина и Кацалапов выступят в финале Гран-при в Турине, который стартовал 5 декабря.

Ранее сообщалось, чего ждать от россиян в финале Гран-при в Турине.