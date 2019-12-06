Медведев рассказал о своём случайном попадании в теннис

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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что в детстве занимался плаванием, а в большой теннис пришёл случайно.
Медведев рассказал о своём случайном попадании в теннис
  • © Wu Gang/Xinhua
  • globallookpress.com

«Я попал в теннис случайно. Занимался плаванием, когда в возрасте шести лет увидел объявление о наборе в теннисную группу. Не помню, что чувствовал, когда впервые взял ракетку в руку, но шаг за шагом моя любовь к теннису становилась всё сильнее», — заявил Медведев в видео, опубликованном в Twitter ATP Cup.

Также первая ракетка России рассказал о знакомстве со своим соотечественником Кареном Хачановым.

«С Хачановым знакомы лет с девяти-десяти. Мы вместе начали выступать на высоком уровне и радуемся успехам друг друга. Мы хотим вместе выиграть трофей ATP Cup для России», — добавил Медведев.

Ранее сообщалось, что Медведев признан лучшим теннисистом года в России.

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