Медведев признан лучшим теннисистом года в России

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Даниил Медведев стал лауреатом премии «Русский Кубок» в номинации «Теннисист года в России».
Медведев признан лучшим теннисистом года в России
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

В минувшем сезоне 23-летний спортсмен стал победителем турниров серии «Мастерс» в Цинциннати и Шанхае, а также выиграл соревнования в Софии и Санкт-Петербурге. Помимо этого, он вышел в финал US Open и принял участие в Итоговом турнире ATP. Медведев завершил сезон на пятом месте рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В прошлом году премию выиграл Карен Хачанов.

Ранее сообщалось, что Медведев сохранил статус пятой ракетки мира в обновлённом рейтинге АТР.

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