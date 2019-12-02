Медведев признан лучшим теннисистом года в России

Даниил Медведев стал лауреатом премии «Русский Кубок» в номинации «Теннисист года в России».

Об этом сообщает ТАСС.

В минувшем сезоне 23-летний спортсмен стал победителем турниров серии «Мастерс» в Цинциннати и Шанхае, а также выиграл соревнования в Софии и Санкт-Петербурге. Помимо этого, он вышел в финал US Open и принял участие в Итоговом турнире ATP. Медведев завершил сезон на пятом месте рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В прошлом году премию выиграл Карен Хачанов.

Ранее сообщалось, что Медведев сохранил статус пятой ракетки мира в обновлённом рейтинге АТР.