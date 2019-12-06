Шайба Сергачёва и передача Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша «Миннесоте» в НХЛ

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Тампой-Бэй Лайтнинг».
Шайба Сергачёва и передача Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша «Миннесоте» в НХЛ
  • © Reuters

Матч, проходивший на «Амали-Арене» в Тампе, завершился победой гостей со счётом 5:4.

У «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Йоэль Эрикссон, Джейсон Цукер, Карсон Суси, Виктор Раск и Матс Цукарелло. У хозяев результативные броски на счету Эрика Чернака, Михаила Сергачёва, Виктора Хедмана и Алекса Киллорна.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей. На счету его одноклубника Михаила Сергачёва заброшенная шайба.

Ранее сообщалось, что два очка Свечникова помогли «Каролина» одержать победу на «Сан-Хосе» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить