Шайба Сергачёва и передача Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша «Миннесоте» в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Тампой-Бэй Лайтнинг».

Матч, проходивший на «Амали-Арене» в Тампе, завершился победой гостей со счётом 5:4.

У «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Йоэль Эрикссон, Джейсон Цукер, Карсон Суси, Виктор Раск и Матс Цукарелло. У хозяев результативные броски на счету Эрика Чернака, Михаила Сергачёва, Виктора Хедмана и Алекса Киллорна.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей. На счету его одноклубника Михаила Сергачёва заброшенная шайба.

Ранее сообщалось, что два очка Свечникова помогли «Каролина» одержать победу на «Сан-Хосе» в НХЛ.