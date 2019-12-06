Самарин назвал «совсем неудачным» прокат короткой программы в финале Гран-при в Турине

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Россиянин Александр Самарин прокомментировал своё выступление в короткой программе в финале Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине, в которой он показал пятый результат — судьи оценили выступление отечественного спортсмена в 81,32 балла.
Самарин назвал «совсем неудачным» прокат короткой программы в финале Гран-при в Турине
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Никак не оцениваю прокат, потому что он был совсем неудачным. Не хочу искать оправдания. Мы не будем упрощать ничего, будем продолжать накатывать такой набор, добиваться чистоты исполнения», — цитирует фигуриста РИА Новости.

По словам Самарина, он планирует воспользоваться выходным днём перед представлением произвольной программы, чтобы отвлечься и перезагрузиться.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил выступление Самарина и Дмитрия Алиева в короткой программе в финале мирового Гран-при в Турине.

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