Эксперт оценил выступление Алиева и Самарина в короткой программе в финале Гран-при в Турине

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление россиян Дмитрия Алиева и Александра Самарина в короткой программе в финале Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине, в которой отечественные спортсмены показали четвёртый и пятый результат соответственно.
Эксперт оценил выступление Алиева и Самарина в короткой программе в финале Гран-при в Турине
  • Александр Самарин / © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«После того как я увидел тройной аксель в исполнении Алиева, мне хотелось крикнуть: «Спасибо тебе, Дима!» Планировался каскад, но почему после четверного лутца только двойной тулуп? Нужно докручивать всегда, прыгать тройной тулуп», — приводит слова олимпийского чемпиона РИА Новости.

По словам Ягудина, российским фигуристам будет очень тяжело бороться с грандами, и он не хочет придираться к их прокатам.

«Самарин так хорошо летел в начале своей программы, но конёк соскочил на выезде. Молодец, что смог добавить двойной тулуп. Жалко, но Саша сам выбрал эту дорожку. Мог не рисковать, но они с тренером ставят четверной флип в короткую программу, идут на максимально возможные баллы, которые можно получить», — добавил он.

Ранее сообщалось, что американец Нэйтан Чен выиграл короткую программу в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине.

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