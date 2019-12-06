Американец Чен выиграл короткую программу в финале Гран-при в Турине, Алиев — четвёртый

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Американец Нэйтан Чен показал лучший результат в короткой программе в финале мирового Гран-при по фигурному катанию, который проходит в итальянском Турине.
Американец Чен выиграл короткую программу в финале Гран-при в Турине, Алиев — четвёртый
  • © Yohei Osada/AFLO
  • globallookpress.com

Судьи оценили выступление Чена в 110,38 балла.

Вторым с оценкой в 97,43 балла стал представитель Японии Юдзуру Ханю. Лучшим из россиян стал Дмитрий Алиев, он четвёртый (88,78 балла), Александр Самарин, получив от судей 81,32 балла, идёт пятым.

Произвольную программу участники финала Гран-при по фигурному катанию представят в субботу, 7 декабря.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский показали второй результат в короткой программе пар в финале мирового Гран-при в Турине.

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