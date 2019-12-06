Американец Чен выиграл короткую программу в финале Гран-при в Турине, Алиев — четвёртый
- © Yohei Osada/AFLO
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Судьи оценили выступление Чена в 110,38 балла.
Вторым с оценкой в 97,43 балла стал представитель Японии Юдзуру Ханю. Лучшим из россиян стал Дмитрий Алиев, он четвёртый (88,78 балла), Александр Самарин, получив от судей 81,32 балла, идёт пятым.
⛸️ Senior Men standings after the short program. #MadeOfStars#Torino2019#GPFTurin2019#GPFigure#FigureSkatingpic.twitter.com/aYvh9Rv6M7— Grand Prix Final 2019 (@Torino_2019) 5 декабря 2019 г.
Произвольную программу участники финала Гран-при по фигурному катанию представят в субботу, 7 декабря.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский показали второй результат в короткой программе пар в финале мирового Гран-при в Турине.