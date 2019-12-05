Россияне Бойкова и Козловский стали вторыми в короткой программе в финале Гран-при в Турине

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский показали второй результат в короткой программе пар в финале мирового Гран-при, который проходит в итальянском Турине.

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Судьи оценили выступление Бойковой и Козловского на 76,65 балла. Лидерам, китайскому дуэту Вэньцзинь Суй — Цун Хань, они уступают менее балла. Третьими после короткой программы идут россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (75,16 балла). Ещё одна отечественная пара, Анастасия Мишина — Александр Галлямов (71,48 балла), показала четвёртый результат. ⛸️ Senior Pairs standings after short program.#MadeOfStars#Torino2019#GPFTurin2019#GPFigure#FigureSkatingpic.twitter.com/ligb3PDSZf — Grand Prix Final 2019 (@Torino_2019) 5 декабря 2019 г. Произвольную программу участники финала Гран-при в парном катании представят в пятницу, 6 декабря. Ранее сообщалось, что россиянка Дарья Усачёва стала второй в короткой программе в финале юниорского Гран-при.