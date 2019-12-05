Усачёва стала второй в короткой программе в финале юниорского Гран-при

Короткая ссылка
Российская фигуристка Дарья Усачёва занимает второе место после короткой программы в финале Гран-при среди юниоров в итальянском Турине.
Усачёва стала второй в короткой программе в финале юниорского Гран-при
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

По итогам своего проката 13-летняя россиянка набрала 70,15 балла.

Первое место занимает американка Алиса Лью (71,19).

Тройку лидеров замкнула ещё одна представительница России Ксения Синицына с результатом 69,40 балла.

Россиянка Камила Валиева заняла четвёртое место (69,02), а Виктория Васильева стала пятой (68,07).

Ранее сообщалось, что Панфилова и Рылов лидируют после короткой программы в финале юниорского Гран-при.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить