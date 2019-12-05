Усачёва стала второй в короткой программе в финале юниорского Гран-при
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- РИА Новости
По итогам своего проката 13-летняя россиянка набрала 70,15 балла.
Первое место занимает американка Алиса Лью (71,19).
Тройку лидеров замкнула ещё одна представительница России Ксения Синицына с результатом 69,40 балла.
Россиянка Камила Валиева заняла четвёртое место (69,02), а Виктория Васильева стала пятой (68,07).
Ранее сообщалось, что Панфилова и Рылов лидируют после короткой программы в финале юниорского Гран-при.