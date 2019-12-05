Панфилова и Рылов лидируют после короткой программы в финале юниорского Гран-при

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Россияне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов занимают первое место по итогам короткой программы в соревнованиях спортивных пар в финале юниорской серии Гран-при в итальянском Турине.
Панфилова и Рылов лидируют после короткой программы в финале юниорского Гран-при
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Российский дуэт по итогам своего проката набрал 68,80 балла.

Второе место заняли Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (66,64). Тройку лидеров замыкают Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (64,90).

Алина Пепелева и Роман Плешков стали четвёртыми (64,67), а Юлия Артемьева и Михаил Назарычев — пятыми (63,89).

Произвольную программу фигуристы представят 7 декабря.

Ранее сообщалось, что Андрей Мозалёв стал лучшим в короткой программе в финале юниорского Гран-при.

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