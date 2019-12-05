Мозалёв стал лучшим в короткой программе в финале юниорского Гран-при
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- РИА Новости
По итогам своего проката 16-летний россиянин набрал 82,45 балла. Второе место занял его соотечественник Даниил Самсонов — 77,75.
Тройку лидеров замкнул японец Шун Сато с результатом 77,25 балла.
Ещё один россиянин — Пётр Гуменник — занял четвёртое место (72,16).
Произвольную программу фигуристы представят 7 декабря.
Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире в Хорватии.