Мозалёв стал лучшим в короткой программе в финале юниорского Гран-при

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Российский фигурист Андрей Мозалёв занимает первое место после короткой программы в финале Гран-при среди юниоров в итальянском Турине.
Мозалёв стал лучшим в короткой программе в финале юниорского Гран-при
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

По итогам своего проката 16-летний россиянин набрал 82,45 балла. Второе место занял его соотечественник Даниил Самсонов — 77,75.

Тройку лидеров замкнул японец Шун Сато с результатом 77,25 балла.

Ещё один россиянин — Пётр Гуменник — занял четвёртое место (72,16).

Произвольную программу фигуристы представят 7 декабря.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире в Хорватии.

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