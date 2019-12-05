Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире в Хорватии
- РИА Новости
Судьи оценили выступление 22-летней россиянки на 72,86 балла.
Второе место занимает представительница Белоруссии Виктория Сафонова — 64,35 балла. Тройку лидеров замыкает немка Николь Шотт — 61,78 балла.
Российская фигуристка Софья Самодурова заняла четвёртое место, с результатом 59,57 балла.
Произвольную программу спортсменки представят 6 декабря.
Ранее сообщалось, что болельщики обвинили ISU в мошенничестве перед финалом Гран-при.