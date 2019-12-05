Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире в Хорватии

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева занимает первое место по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» Golden Spin of Zagreb.

Судьи оценили выступление 22-летней россиянки на 72,86 балла.

Второе место занимает представительница Белоруссии Виктория Сафонова — 64,35 балла. Тройку лидеров замыкает немка Николь Шотт — 61,78 балла.

Российская фигуристка Софья Самодурова заняла четвёртое место, с результатом 59,57 балла.

Произвольную программу спортсменки представят 6 декабря.

Ранее сообщалось, что болельщики обвинили ISU в мошенничестве перед финалом Гран-при.