Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире в Хорватии

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева занимает первое место по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» Golden Spin of Zagreb.
Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире в Хорватии
  • РИА Новости

Судьи оценили выступление 22-летней россиянки на 72,86 балла.

Второе место занимает представительница Белоруссии Виктория Сафонова — 64,35 балла. Тройку лидеров замыкает немка Николь Шотт — 61,78 балла.

Российская фигуристка Софья Самодурова заняла четвёртое место, с результатом 59,57 балла.

Произвольную программу спортсменки представят 6 декабря.

Ранее сообщалось, что болельщики обвинили ISU в мошенничестве перед финалом Гран-при.

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