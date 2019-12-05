Болельщики обвинили ISU в мошенничестве перед финалом Гран-при
- Reuters
Фанаты в социальных сетях рассказали о том, что на арене в Турине они вынуждены сидеть за железным забором, а некоторым из болельщиков достались места за телекамерами, где тоже плохая видимость.
«ISU, 36 болельщиков фигурного катания заплатили по €1600 за платиновые билеты, но обзор заблокирован, это кошмар! Они должны получить то, за что заплатили, это мошенничество на сумму более €57 600!» — написал один из пользователей в Twitter.
После этого несколько болельщиков написали, что при покупке VIP-мест организаторы обещали убрать любые ограждения, в том числе и стеклянные.
По итогам инцидента организаторам финала пришлось извиниться.
Финал Гран-при пройдёт 5—8 декабря.
Ранее Алёна Леонова рассказала, кого считает фаворитами финала Гран-при в женском катании.