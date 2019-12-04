Леонова рассказала, кого считает фаворитами финала Гран-при в женском катании

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова считает, что борьба за победу в финале Гран-при в нынешнем сезоне развернётся между россиянками Александрой Трусовой и Алёной Косторной.

«Очень хочется, чтобы все наши девочки заняли пьедестал, однако мест всего три. Обидно будет за каждую, кто станет четвёртой. Думаю, что борьба за победу развернётся между Алёной Косторной и Александрой Трусовой. Алёна больше берёт второй оценкой, Александра — первой. Алина Загитова, конечно, может рассчитывать на высокие места при двух чистых прокатах, как и Аня Щербакова. Но технический арсенал Трусовой показывает, что она и с падениями всё равно побеждает и по оценкам на голову выше остальных», — цитирует Леонову РИА Новости.

Финал Гран-при пройдёт в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.

Ранее Самарин поделился ожиданиями от финала Гран-при.